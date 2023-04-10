В результаті обміну з РФ повернулися 100 українських військових – ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими із РФ, в результаті якого Києву вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.



«Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу», – повідомив Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що «це був непростий обмін».

«Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України», – написав Єрмак, не вказавши скількох полонених передала до РФ Україна.

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

На фото з обміну Радіо Свобода вдалося упізнати Валерію Карпиленко на псевдо «Нава», її історію ми розповідали раніше:

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2 000 українців.