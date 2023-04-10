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В результаті обміну з РФ повернулися 100 українських військових – ОПУ

Українські військовополонені позують для фотографії після обміну, 10 квітня 2023 року

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими із РФ, в результаті якого Києву вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

«Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу», – повідомив Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що «це був непростий обмін».

«Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України», – написав Єрмак, не вказавши скількох полонених передала до РФ Україна.

Українські військовополонені позують для фотографії після обміну, 10 квітня 2023 року
Українські військовополонені позують для фотографії після обміну, 10 квітня 2023 року

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

На фото з обміну Радіо Свобода вдалося упізнати Валерію Карпиленко на псевдо «Нава», її історію ми розповідали раніше:

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2 000 українців.

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