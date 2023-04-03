З полону звільнили 10 військових і двох цивільних – штаб

З полону повернулися ще 12 українських громадян, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 3 квітня.

За повідомленням, п’ятеро полонених – важкопоранені.

«З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя», – йдеться в заяві.

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Координаційний штаб нагадав, що в березні Україна добровільно передала Росії всіх п’ятьох важкопоранених, яких можна було транспортувати.

«Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників», – прокоментували у відомстві.

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За даними штабу, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити 2 005 українців.

Останній обмін полоненими відбувся 7 березня, тоді в Україну повернулися з полону 130 військових.