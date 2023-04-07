Росія не підтримала обмін полоненими-мусульманами з нагоди Рамадану, запропонований Києвом – ОП

З нагоди початку Рамадану – священного місяця для мусульман, який почався 23 квітня – Україна пропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом «всіх на всіх» – про це радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна розповіла в інтервʼю Голосу Америки.

Росія, за її словами, від такої пропозиції відмовилась.

«Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму», – зазначила Зарівна.

За словами речниці голови ОП, ця ініціатива є одним із «багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених».

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«Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших», – додала вона.

Останній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити 2 005 українців.