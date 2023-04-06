Росія: українського військового судять у Ростові-на-Дону за «вбивство мирного жителя» – ЗМІ

Військовий суд у російському Ростові-на-Дону розпочав розгляд справи 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника, звинуваченого у вбивстві мирного жителя у Маріуполі та спробі захоплення влади у проросійських сепаратистів у Донецьку У квітні 2022 року він потрапив у полон до російської армії області України. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про справу розповідає видання «Грати».

Це перша така справа, яку розглядає російський суд у Росії, а не на контрольованих Москвою територіях України, зазначає видання.

За версією звинувачення, увечері 27 березня 2022 року Чередник разом із товаришем по службі нібито зупинили двох мешканців Маріуполя. Один із перехожих, Олександр Піскунов, був застрелений.

За версією сторони звинувачення, це було зроблено Чередником «на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників російського світу та осіб, які підтримують суверенітет (незаконного збройного формування – ред.) «Донецької народної республіки».

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Також Чередника, який служить у регулярній українській армії в званні старшого сержанта, звинувачують у нібито жорстокому поводженні з цивільними та «проходженні навчання для терористичної діяльності».

У травні 2023 року суд у Києві засудив до довічного ув’язнення сержанта російської армії Вадима Шишимаріна за вбивство мирного жителя Олександра Шеліпова на Сумщині. Пізніше покарання було змінено на 15 років ув’язнення. У полоні Шишимарін визнав провину і заявив про каяття.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».