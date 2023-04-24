ОГП: через обстріл Шахтарського на Донеччині загинули дві людини

Офіс Генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування через обстріл російськими військами Шахтарського на Донеччині, внаслідок чого 24 квітня загинули двоє чоловіків і була поранена жінка.

«За даними слідства, 24 квітня 2023 року, близько 9:00, окупаційні війська з артилерії обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків. Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Розслідування ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Донеччину. Обласна влада закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.