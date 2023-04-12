З Донеччини від початку вторгнення РФ евакуювалися понад 1,1 мільйона людей – Кириленко

За час від 24 лютого 2022 року з Донецької області виїхали понад 1,1 мільйона цивільних, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних з Донеччини – за цей час понад 1,1 мільйона людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного (!) дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація – це найбільш розумний і відповідальний вихід», – заявив він.

Кириленко додав, що виїзд із області безкоштовний, а на місцях прибуття переселенцям мають надавати допомогу. Він також застеріг жителів, які виїхали, від того, щоб повертатися на Донеччину влітку.

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«Розумію, що наближається літо, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити аж ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення», – стверджує Кириленко.

За його словами, що менше цивільних лишається в регіоні, то «легше і спокійніше військовим буде робити свою роботу».

Населені пункти Донецької області фактично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Голова ОВА Павло Кириленко неодноразово закликав місцевих евакуюватися.

На початку квітня на Донеччині було оголошено примусову евакуацію дітей.