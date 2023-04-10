Барабаш розповів про результати примусової евакуації дітей з Авдіївки

В Авдіївці на Донеччині, попри примусову евакуацію, все ще залишаються дві дитини, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Юридично примусова евакуація дітей з Авдіївки почалася, фактично –ні. Шукаємо дітей. Наразі у нас двоє дітей залишається. На вихідних ми двох дітей, яких знайшли, все-таки вивезли. Батьки переховують тих дітей, які залишаються в місті. Не хочуть під будь-якими приводами казати, для чого вони їх ховають. Шукаємо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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8 квітня поліція Донецької області повідомила, що в Авдіївці поліцейські розшукують дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації.

Наприкінці березня влада повідомила про намір провести примусову евакуацію дітей, які залишаються в Авдіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля армія РФ зосереджує і далі на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.