Упродовж дня українські військові відбили понад 20 атак військ РФ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 10 квітня.

Згідно зі зведенням, протягом поточної доби армія РФ здійснила 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ.

«Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, основні зусилля армія РФ зосереджує і далі на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – цієї доби було відбито понад 20 атак.

«На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового», – повідомили військові.

Генштаб підтвердив збиття російського гелікоптера Мі-24 і 6-ти БпЛА різних типів.

Російська сторона даних про втрати не наводить.

Триває чотириста одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.