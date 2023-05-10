Російський обстріл Вовчанська: чоловік загинув, жінка може бути під завалами

Російські війська здійснили артобстріл Вовчанська, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 10 травня.

«Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби», – написав він у Telegrm.

Напередодні на Харківщині через обстріли військ РФ поранень зазнали троє людей.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.