Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 11 поранені – ОВА

Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 11 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Сьогодні вдень обстріляли Слов’янськ – через ворожий обстріл пошкоджений цивільна інфраструктура. Було пряме влучання в приватний будинок – поранені дві людини. З них одна жінка згодом померла в лікарні. У Торецьку був обстріл з РСЗВ «Торнадо» – поранені вісім людей і пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російських обстрілів також зазнали Великоновосілківська та Лиманська громади.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Донеччину. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.