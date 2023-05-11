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Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 11 поранені – ОВА

За словами Павла Кириленка, російських атак сьогодні зазнали Слов’янськ, Торецьк, Великоновосілківська та Лиманська громади.

Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 11 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні вдень обстріляли Слов’янськ – через ворожий обстріл пошкоджений цивільна інфраструктура. Було пряме влучання в приватний будинок – поранені дві людини. З них одна жінка згодом померла в лікарні. У Торецьку був обстріл з РСЗВ «Торнадо» – поранені вісім людей і пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російських обстрілів також зазнали Великоновосілківська та Лиманська громади.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Донеччину. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.

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