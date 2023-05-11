Обстріли Торецька: кількість поранених зросла до 9 – Офіс генпрокурора

Внаслідок російських обстрілів Торецька 11 травня поранені дев’ятеро людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, через обстріл близько 13 години осколкове поранення отримав 65-річний житель міста.

Наступний обстріл, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню «Смерч», стався через дві години.

Читайте також: Удар по Вовчанську: з-під завалів дістали жінку, її госпіталізували

«Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу. Поранень різного ступеню тяжкості зазнали п’ятеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є ціла родина – батьки та їх син», – повідомляє прокуратура.

Обстріл також пошкодив будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль. За даними голови області Павла Кириленка, один із поранених у тяжкому стані.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про шістьох постраждалих внаслідок російського обстрілу Торецька 11 травня.