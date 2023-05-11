Щонайменше чотири людини загинули, понад 10 поранені через обстріли РФ у трьох областях – дані ОВА

Російські війська минулої доби продовжували обстріли українських областей, внаслідок чого є загиблі і поранені, а також руйнування, про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, минулої доби в області загинули троє цивільних жителів: двоє – у місті Часів Яр і один – у Новокалиновому, ще дві людини були поранені.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через обстріл Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків.

У селі Фиголівка Куп’янського району під час мінометного обстрілу поранення зазнав цивільний чоловік 49 років, його шпиталізували.

«В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в Ізюмі на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу», – додав Синєгубов.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що загарбники із РСЗВ масовано атакували Малокатеринівку, де вісім людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них – працівники «швидкої допомоги», які прибули на виклик.

За словами Малашка, після 70 обстрілів області зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

«60 разів ворог бив з артилерії, п’ять – із РСЗВ, завдав три авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА. Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах», – написав він у телеграмі.

Раніше в Херсонській ОВА повідомили про одну загиблу людину і одну поранену – через обстріли російських військових.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.