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Війська РФ обстріляли Словʼянськ, загинула жінка

Наслідки одного з попередніх обстрілів Словʼянська, квітень 2023 року

Російські війська зранку 11 травня обстріляли Словʼянськ на Донеччині, повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, ракета С-300 влучила в приватний будинок, унаслідок чого в ньому виникла пожежа. Жінка, яка жила в будинку, зазнала тяжких поранень, згодом, за повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вона померла в лікарні.

Також через ракетний удар пошкоджено дві багатоповерхівки, пʼять приватних будинків та автомобілі.

Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Офіційно Москва заперечує, що цілями її ударів є цивільні.

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