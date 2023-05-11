Війська РФ обстріляли Словʼянськ, загинула жінка

Російські війська зранку 11 травня обстріляли Словʼянськ на Донеччині, повідомив мер міста Вадим Лях.
За його словами, ракета С-300 влучила в приватний будинок, унаслідок чого в ньому виникла пожежа. Жінка, яка жила в будинку, зазнала тяжких поранень, згодом, за повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вона померла в лікарні.
Також через ракетний удар пошкоджено дві багатоповерхівки, пʼять приватних будинків та автомобілі.
Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Офіційно Москва заперечує, що цілями її ударів є цивільні.
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