Ракетний удар по Слов’янську: кількість жертв зросла до 23 людей

У Слов’янську збільшилась кількість жертв внаслідок ракетної атаки російських військ 14 квітня – з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї людини, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що було проведено розбір 153 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла сімох людей, двоє вдалося врятувати.

За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще двох осіб.

«Всього внаслідок обстрілу міста Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення», – додали в службі надзвичайних ситуацій.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, було щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.



За даними МВС, через російський ракетний удар у Слов’янську пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків та 12 автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.