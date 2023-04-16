ОВА: через нічну атаку на Комишуваху постраждали дві людини

Через російський обстріл Комишувахи постраждали дві людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«У Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає. Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, вночі російські війська поцілили двома ракетами в зелену зону в одному з районів Запоріжжя: пошкоджено припарковані автівки, комунікації та споруди. Ще дві ракети влучили у відкриту територію поруч з готельно-розважальним комплексом, житлові будинки поруч також отримали незначні пошкодження. Люди в Запоріжжі не постраждали.

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Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.