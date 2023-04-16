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ОВА: через нічну атаку на Комишуваху постраждали дві людини

Селище Комишуваха на Запоріжжі після обстрілів російськими військовими, 11 травня 2022 року

Через російський обстріл Комишувахи постраждали дві людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«У Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає. Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, вночі російські війська поцілили двома ракетами в зелену зону в одному з районів Запоріжжя: пошкоджено припарковані автівки, комунікації та споруди. Ще дві ракети влучили у відкриту територію поруч з готельно-розважальним комплексом, житлові будинки поруч також отримали незначні пошкодження. Люди в Запоріжжі не постраждали.

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Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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