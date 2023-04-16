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Слов’янськ: число жертв російського обстрілу зросла

Наслідки російської атаки на Слов’янськ 14 квітня 2023 року

На Донеччині у Слов’янську рятувальники під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомляє Державна служба з надзвичайних справ.

Загальна кількість жертв російського удару зросла до 12. Ще 22 людини поранені.

Роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалами будинку можуть перебувати ще три людини.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, було щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.

За даними МВС, через російський ракетний удар у Слов’янську пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків та 12 автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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