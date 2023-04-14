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Новини | Суспільство

Обстріл Слов’янська: одна людина загинула, п’ятеро поранені – Кириленко

Обстріл зруйнував багатоповерхівки та пошкодив школу в місті

Російські війська обстріляли Донецьку область, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 14 квітня.

«Одна людина загинула, щонайменше п’ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов’янську. Це – оперативна інформація на цю годину», – заявив він.

Обстріл зруйнував багатоповерхівки та пошкодив школу в місті. За словами Кириленка, під завалами одного з будинків залишаються люди, в тому числі дитина. Триває рятувальна операція.

Одночасно зі Слов’янському російські війська вдарили також по Краматорську та Костянтинівці. За попередніми даними, у цих містах ніхто не постраждав.

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Російські війська фактично щодня обстрілюють Донеччину. Обласна влада закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.

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