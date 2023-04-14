«На жаль, тисячі» – мер Маріуполя про представників місцевої влади, які перейшли на бік РФ

Мер окупованого і зруйнованого Росією Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ведеться реєстр тих представників місцевої влади, які перейшли на бік Росії і співпрацюють з окупаційною адміністрацією. У цьому списку – «на жаль, тисячі» осіб, повідомив він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«З моїх особистих заступників жоден не перейшов. Ми фіксуємо всіх, хто співпрацює сьогодні. Є окрема така робота, яка має назву «Маріуполь. Супротив». Ми це організували ще у березні минулого року. І кожну людину ми фіксуємо», – сказав Бойченко.

За його словами, це «і керівники, і є звичайні люди».

«Ми фіксуємо всіх, щоб всі розуміли, хто вони і що вони, і як вони. Вони були з різною позицією. Хтось був до цього суто з проукраїнською позицією, були суто патріоти, а зараз змінили чомусь думку. Щоб не було так, як у 2014 році, коли казали, що «нє всьо так адназначна». Хочеться, щоб всіх ми знали і все було зрозуміло», – заявив міський голова.

Мер також зауважив, що в нього є джерела в окупованому Маріуполі, яким він довіряє.

«Так. Є, і багато. Дякую, що є сьогодні ці люди. Дякуємо за співпрацю! Вони ризикують своїм життям і дають нам дуже важливу інформацію. І не тільки нам, а й ЗСУ», – заявив Бойченко.

Він не уточнив, яку саме інформацію передають ці джерела. «Різну. Не можу про все сказати. Різну інформацію дають. А потім ми чуємо, наприклад: «Бавовна» у Маріуполі», – сказав мер.

На четверту добу після повномасштабного російського вторгнення Вадим Бойченко виїхав із Маріуполя і більше не повернувся в місто. Він каже, що їхав лише на одну ніч– без родини і речей, а наказ виїхати отримав від очільника Донецької області та СБУ. А коли, на наступний день, повертався у Маріуполь, то місто вже було оточене. На даний час, за словами Бойченка, він працює в Запоріжжі.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.