Мер Маріуполя назвав дані про загиблих у місті

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.

«За офіційними нашими підтвердженими даними, це більше ніж 20 тисяч населення загинуло. Це те, що нам вдавалося рахувати. Ми спочатку намагалися і записувати це. Потім вже не було такої можливості. Тому що був дуже щільний вогонь. Дуже щільний, тому що вони використовували авіацію, і кораблі зайшли в Азовське море», – сказав Бойченко.

За його словами, рахувати втрати вдавалося, поки представники влади ще були в місті.

«На той час, поки влада ще працювала, так було вирішено, що мій перший заступник Михайло Когут працював до майже кінця березня, – нам вдавалося рахувати, скільки загинуло людей», – сказав мер.

Він наголосив, що наведені ним дані «дуже обережні».

«Цифра – дуже обережна. Тому що треба буде ще визначатися з цією цифрою. Тому що, як ви і зазначили, кожної другої будівлі у місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено», – сказав Бойченко.

За його словами, у Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення жили близько 500 тисяч людей.

«24-го, 25-го, 26 лютого люди ще мали змогу виїжджати, хто ухвалював для себе рішення. Були додаткові потяги, які, на жаль, виїжджали з міста менш ніж на 50% завантажені. Тобто пусті виїжджали. Але в цей час більше 100 тисяч населення все ж виїхало з міста. Залишилися в місті десь до оточення 400 тисяч, яких ви згадали. А потім у цих важких умовах з 13 березня почали виїжджати, так до 20 травня і відбувалося», – сказав він.

За словами мера, на підконтрольній Україні території нині перебуває близько 200 тисяч жителів Маріуполя.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.