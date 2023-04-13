На Донеччині заборонили масові зібрання людей на Великдень – ОВА

Влада Донеччини заборонила масові зібрання людей на Великдень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань на великодні свята. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайн-форматі, адже для росіян будь-яке велике зібрання, скупчення людей може стати бажаною мішенню. Це повинен розуміти кожен, хто перебуває чи проживає на території Донецької області», – заявив Кириленко у відео, яке поширене в його телеграмі.



За його словами, також на період великодніх свят заборонено відвідувати кладовища.



«Ми вже неодноразово бачили, як росіяни обстрілюють місця поховань. На цьому тижні завдали ракетного удару по Краматорську – місто, яке є відносно віддалене від лінії фронту», – додав голова ОВА.

Християни східного обряду цього року святкують Великдень 16 квітня

Раніше у поліції повідомили, що під час святкування Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки. У поліції нагадали, що комендантська година в ніч Великодня не скасовується, тому до заходів, які відбуваються під час обмежень, віряни можуть долучитись онлайн.