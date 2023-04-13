КМДА закликає киян не відвідувати місця поховань і культові споруди під час воєнного стану

Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році, повідомляє Київська міська державна адміністрація 13 квітня.

Крім того, відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та на інших похованнях також будуть відбуватися згідно з графіком.

«При цьому, міська влада закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Столична влада просить киян за можливості перенести візит на інший час, аби не створювати скупчення людей в ці дні.

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Також КМДА анонсує додаткові заходи безпеки, зокрема, роботу вибухотехніків на місцях поховань, в тому числі на Південному та Північному кладовищах.

«Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні. Про режим роботи транспорту та окремі маршрути буде повідомлено додатково», – додають у адміністрації.

Крім того, 23 квітня буде закритий в’їзд транспорту на вулицю Крайню, крім транспорту спеціального призначення, автобусів, службових машин, які контролюють перевезення пасажирів.

Раніше стало відомо, що під час святкування Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки по всій Україні.

У поминальні дні також діятимуть певні обмеження, зокрема пов’язані із сигналами повітряної тривоги. Екіпажі патрульної поліції будуть наближені до місць масового скупчення людей, уточнили правоохоронці.