Літургії в режимі онлайн і збереження комендантської години – КМДА про святкування Великодня у Києві

У зв’язку з відзначенням Великодніх свят цьогоріч в умовах воєнного стану жителів Києва закликають надати перевагу трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона розповіла, що місто звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

«Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо залишатись свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень, щоб уберегти один одного. Окрім того, звертаємо увагу містян, що в Києві продовжує діяти комендантська година, яка триває з 00:00 до 05:00», – наголосила Старостенко.

Раніше сьогодні стало відомо, що під час святкування Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки по всій Україні.

У поминальні дні також діятимуть певні обмеження, зокрема пов’язані із сигналами повітряної тривоги. Екіпажі патрульної поліції будуть наближені до місць масового скупчення людей, уточнили правоохоронці.

Християни західного обряду цього року святкували Великдень 9 квітня, а східного – святкуватимуть 16 квітня.