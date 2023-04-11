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В Україні посилять заходи безпеки під час святкування Великодня – поліція

«Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть в цю ніч може вдатися до будь-яких дій», – Олексій Білошицький

Під час святкування Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

«Саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов’язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян», – пояснив Білошицький.

За його словами, також діятимуть спеціальні моніторингові тимчасові центри для запобігання правопорушень.

У поліції нагадали, що комендантська година в ніч Великодня не скасовується, вона триватиме з опівночі до п’ятої години ранку. Тому до заходів, які відбуваються під час обмежень віряни можуть долучитись онлайн.

«Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть у цю ніч може вдатися до будь-яких дій», – додав Білошицький.

У поминальні дні також діятимуть певні обмеження, зокрема пов’язані із сигналами повітряної тривоги. Екіпажі патрульної поліції будуть наближені до місць масового скупчення людей, уточнили правоохоронці.

Християни західного обряду цього року святкували Великдень 9 квітня, а східного будуть святкувати за тиждень, 16 квітня.

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