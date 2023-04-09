Папа Римський у Великдень попросив допомоги Україні на шляху до миру та «світла» російському народу

Папа Римський Франциск, який 9 квітня очолив на площі Святого Петра у Ватикані месу з нагоди Великодня, звернувся з великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi. У своїй проповіді понтифік згадав про український та російський народи.

«Допоможи (Боже – ред.) любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю», – сказав папа.

Він попросив молитви за тих, хто втратив родичів і друзів та залишився без домівки: «нехай же вони отримають розраду від Бога й допомогу від родини народів».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

У березні понтифік заявив, що готовий поїхати в Україну, яка зазнає агресії з боку Росії, але лише за умови, що він зможе також поїхати до Москви.

Напередодні Міністерство закордонних справ України розкритикувало Хресну ходу в Римі у Страсну п’ятницю через «спробу прирівняти жертву та агресора». Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ої стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

«Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню», наголосили в МЗС.

Минулого року Ватикан також намагався напередодні Великодня за григоріанським календарем «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох народів символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ тоді назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані заявляли, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.