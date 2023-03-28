Цьогоріч під час Великодніх свят обмежать відвідування кладовищ на Харківщині – ОВА

Цього року під час Великодніх свят буде обмежено відвідування кладовищ та місць поховань в Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Це вимушений крок, необхідний для збереження життя та здоров’я людей. На жаль, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Загальна площа замінованої або імовірно замінованої територій області складає понад 1,2 млн га. Майже щодня трапляються підриви цивільних людей. Обмеження діятимуть на території області, але першочергово стосуються населених пунктів, що перебували під окупацію та де відбувалися бойові дії», – повідомив Синєгубов у Telegram.

Повний перелік місць, які категорично забороняються для відвідування, буде опубліковано додатково.



Влада Харківщини закликала з розумінням поставитися до обмежень та бути максимально обережними.

Цього разу Великдень християни західного обряду святкуватимуть 9 квітня, східного – 16 квітня. Після Великодня в Україні традиційно вшановують пам’ять померлих родичів і близьких.