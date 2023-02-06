ПЦУ розгляне календарну реформу в травні – митрополит Євстратій після рішення УГКЦ

Православна церква України розгляне питання про загальну календарну реформу на Архієрейському соборі, який збереться у травні. Так на рішення Української греко-католицької церкви про перехід на новий календар відреагував заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

Він нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль, можуть це зробити за відповідною процедурою.

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується «в одну мить», без підготовки, «згори» та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття», – написав митрополит Євстратій у фейсбуці.

З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят, оголосив 6 лютого предстоятель УГКЦ митрополит Святослав. Це означає, що Різдво греко-католики зустрічатимуть 25 грудня, так само зміняться дні вшанування святих. Водночас дату святкування Великодня визначатимуть як зазвичай.

Також Архієрейський синод УГКЦ в Україні вирішив для тих парафій чи громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.