УГКЦ перейде на новий календар нерухомих свят. Різдво – 25 грудня

З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят, оголосив 6 лютого предстоятель УГКЦ митрополит Святослав у прямому ефірі «Живого телебачення», повідомляючи про рішення Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.

Це означає, що Різдво греко-католики зустрічатимуть 25 грудня, так само зміняться дні вшанування святих. Водночас дату святкування Великодня визначатимуть як зазвичай.

За словами митрополита Святослава, на рішення Синоду вплинули прохання вірних та консультації з духовенством і монашеством про назрілу потребу календарної реформи.

Також Архиєрейський синод УГКЦ в Україні вирішив для тих парафій чи громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.