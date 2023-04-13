Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку – Генштаб

Російські війська завдали 11 авіаційних ударів і понад 20 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню українські позиції та населені пункти, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 квітня.

За даними штабу, російські сили не відмовляються від планів з окупації українських територій, попри значні втрати, і продовжують зосереджувати наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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«Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають важкі бої за Бахмут, російські війська атакували село Предтечине, проте безуспішно, додає штаб.

«На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка», – повідомляє командування.

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За зведенням, у окремих населених пунктах окупованого Троїцького району Луганської області російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів:

«Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів».

Генштаб звітує про три авіаційних удари по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки окупантів, а також удари ракетних військ і артилерії по двох пунктах управління, двох районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки військ РФ.