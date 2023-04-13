Лубінець: у розвідці вже «приблизно знають», хто і де стратив українського військового

В українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео, яке масово поширюють у мережі, і який може бути українським військовополоненим, заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

«У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець.

Разом з тим, на уточнювальне питання ведучого Олега Галіва, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді:

«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».

У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив 12 квітня, що зв’язався з колишнім найманцем ПВК «Вагнер» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії, і він упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписі, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.

Лубінець також зазначив, що, на його погляд, міжнародних механізмів покарання тих, хто вчинив цей злочин, немає. Однак, такі механізми, вважає Лубінець, є в ЗСУ та української розвідки.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.