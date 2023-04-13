Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Страти в полоні: когось покарають?

  • Не одне відео, а одразу два. Світові медіа показали ще один інцидент з можливою стратою українських військових. Офіційний Київ закликає світ реагувати і вигнати Росію з ООН. Та поки цього не сталося, чи можна захистити військових, які зараз перебувають у полоні?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Просто так із Мелітополя не підуть. Російські військові завершили будівництво трьох ліній оборони в окупованій частині Запорізької області, повідомила розвідка Великої Британії. Нові траншеї та техніка з’явилися і в окупованому Криму. До чого готується російська армія та чи можуть ці лінії оборони розбити ЗСУ?
  • У Сполучених Штатах вважають, що війна в Україні може затягнутися і після 2023 року. Принаймні про це свідчать дані зі злитих у мережу документів розвідки. Наскільки такі прогнози реальні?
  • У сусідній з Україною Польщі Сполучені Штати сформують військову базу і готуються перекинути туди тисячі військових, каже польський прем'єр-міністр. А після великодня у Польщі почнуть роздавати повістки. З чим пов’язані такі стратегічні зміни та як на це можуть зреагувати у Кремлі?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У ГУР відреагували на відео зі стратою українського полоненого 20562 views

2

Комісія Мінкульту почала роботу на території Лаври у Києві 14063 views

3

CNN повідомив про два відео з імовірним обезголовлюванням українських військових 12539 views

4

«Це небезпечно». Секретар РНБО про чотири сценарії щодо війни від NYT 10156 views

5

В ISW оцінили, скільки відсотків Бахмута контролюють війська РФ і як Міноборони Росії використовує «вагнерівців» 8598 views

6

У СБУ почали розслідування після появи відео з відрізанням голови українському військовому 7570 views

7

Відео зі стратою полоненого: Маляр закликала не робити «публічних припущень» щодо особи загиблого 4188 views

8

У місії ООН з прав людини в Україні заявили, що «приголомшені» жорстокими відео зі стратами 4034 views

9

«Надбавки повернемо, якщо знайдемо гроші» – Гетманцев про 30 тис грн військовим 1955 views

10

Глава Пентагону вперше відреагував на витік секретних документів 1637 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG