Страти в полоні: когось покарають?

- Не одне відео, а одразу два. Світові медіа показали ще один інцидент з можливою стратою українських військових. Офіційний Київ закликає світ реагувати і вигнати Росію з ООН. Та поки цього не сталося, чи можна захистити військових, які зараз перебувають у полоні?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Просто так із Мелітополя не підуть. Російські військові завершили будівництво трьох ліній оборони в окупованій частині Запорізької області, повідомила розвідка Великої Британії. Нові траншеї та техніка з’явилися і в окупованому Криму. До чого готується російська армія та чи можуть ці лінії оборони розбити ЗСУ?
- У Сполучених Штатах вважають, що війна в Україні може затягнутися і після 2023 року. Принаймні про це свідчать дані зі злитих у мережу документів розвідки. Наскільки такі прогнози реальні?
- У сусідній з Україною Польщі Сполучені Штати сформують військову базу і готуються перекинути туди тисячі військових, каже польський прем'єр-міністр. А після великодня у Польщі почнуть роздавати повістки. З чим пов’язані такі стратегічні зміни та як на це можуть зреагувати у Кремлі?
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