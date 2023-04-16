Повітряні сили фіксують активність близько 20 літаків російської армії – Ігнат

У неділю, 16 квітня, Повітряні сили Збройних сил України фіксують активність близько 20 літаків російської армії, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Сьогодні (16 квітня – ред.) велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час – це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз», – розповів він.

Ігнат додав, що російські війська атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.

«Навіть у Великдень ми бачимо, що для них нічого святого немає», – додав речник Повітряних сил.

За його словами, 16 квітня зберігається загроза обстрілу території України ракетами з літаків тактичної авіації.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.