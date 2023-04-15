Україна очікує від наступного «Рамштайну» гарних новин про літаки – Ігнат

Літаки МіГ-29 посилять поточні спроможності української армії, але для контрнаступу їх не вистачить – про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Коли лінія фронту насичена засобами противника, коли російська авіація на три голови переважає по технологіях і в п’ять-шість разів по кількості, ці літаки не можуть вплинути на перебіг подій, на які всі очікують, це й контрнаступ і так далі», – заявив Ігнат.

Він повторив тезу, що «для перемоги нам потрібні F-16». Речник Повітряних сил висловив сподівання на рішення щодо надання Україні літаків на наступній зустрічі Контактної групи з оборони України.

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«Очікуємо від наступного «Рамштайну» гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми вже робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, офіцерів бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16», – сказав він.

За словами Ігната, після кожної зустрічі «Рамштайн» з’являється перелік систем, озброєння, боєприпасів і військової техніки, які ті чи інші країни планують передати Україні.

Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» запланована на 21 квітня.

Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.