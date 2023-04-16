Війська РФ вночі скинули авіабомбу на психоневрологічний інтернат на Сумщині, поранена жінка – ОГП

Російські війська вночі завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату в Шосткинському районі на Сумщині – поранена 70-річна жінка, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 15 квітня близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі. 70-річна жінка отримала поранення», – йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Наразі 167 пацієнтів інтернату залишилися без даху над головою, оскільки внаслідок авіаудару будівля непридатна для життя.

Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сумщина, яка межує з РФ, регулярно зазнає атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.