Поліція внесла в базу понад 200 тисяч російських військових, причетних до злочинів в Україні – Нєбитов

У базі Національної поліції України, куди вносять дані щодо російських військовослужбовців, які перебували на території України і вчиняли тут злочини, міститься інформація про понад 200 тисяч росіян, повідомив голова управління поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини. Я впевнений, що поступово буде напрацьовано дуже багато матеріалу, і всі виконавці після перемоги обов’язково будуть притягнені до відповідальності, скільки б на це не знадобилося часу», – сказав він в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Нєбитова, поліція Київської області внесла в цю базу понад 5,6 тисячі осіб.

Він також повідомив, що за 2022 і 2023 роки відкрили майже 11,5 тисяч кримінальних справ щодо злочинів, скоєних російськими військоими на Київщині, більшість із них – за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.

Нєбитов також повідомив, що від часу деокупації на Київщині виявили 1374 тіла загиблих від рук російських військових.

«За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа. Зауважу, що лише на Київщині виявлено 15 місць масового захоронення людей, встановлено три місця катування», – додав голова поліції Київщини.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.