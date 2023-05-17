Маляр пояснила, чому війська РФ збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння

Впродовж останнього місяця армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини – таким чином вона намагається «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, за останній тиждень у період з 8 по 16 травня російські військові здійснили 162 обстрілів трьох областей. Найбільше постраждали від обстрілів Сумська область (110 обстрілів), Чернігівська (29 обстрілів) та Харківська (23 обстріли).

«Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти – садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти», – зазначила заступниця міністра.

Маляр додала, що «РФ веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права».

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.