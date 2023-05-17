На Харківщині виявили тіло чоловіка, який загинув через обстріл – прокуратура

На Харківщині правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув під час обстрілу російських військових, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп’янського району загинув 45-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав, потерпілий загинув на місці. 17 травня правоохоронці ексгумували тіло чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.

«За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – кажуть у прокуратурі.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.