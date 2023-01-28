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На Харківщині й досі не ідентифікували 400 тіл людей, які загинули під час окупації – поліція

Під Ізюмом знайшли загиблих українських військових зі зв'язаними руками 16 вересня 2022 року, ілюстративне фото

На деокупованих територіях Харківщини триває ідентифікація людей, які загинули під час окупації, повідомляє пресслужба Нацполіції в фейсбуці.

«Від початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківської області їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих і за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків.

«Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками... Лише у Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях», – повідомили в поліції.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.

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