На Харківщині й досі не ідентифікували 400 тіл людей, які загинули під час окупації – поліція

На деокупованих територіях Харківщини триває ідентифікація людей, які загинули під час окупації, повідомляє пресслужба Нацполіції в фейсбуці.

«Від початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківської області їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих і за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків.

«Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками... Лише у Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях», – повідомили в поліції.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.