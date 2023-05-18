ОВА: одна людина загинула, двоє – поранені через обстріл Циркунів на Харківщині

Одна цивільна людина загинула, ще двоє – були поранені внаслідок обстрілу російськими військами села Циркуни Харківського району 18 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Перед тим він повідомляв про обстріл села і зауважував, що було влучання у приватний будинок, де під завалами опинилася людина.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.