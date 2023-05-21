ЗСУ взяли Бахмут у «напівоточення», зберігають контроль над частиною міста – Маляр

Українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення», повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як розповіла Маляр, російським військовим не вдалось оточити Бахмут й вони «втратили частину «панівних висот» довкола міста».

Наразі, за словами заступниці міністра оборони, ЗСУ продовжують «просуватися у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті».

«Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись», – пише Маляр.

За словами Маляр, «ЗСУ продовжують зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об’єктами та приватним сектором Бахмута в районі «Літак».

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Згодом в Офісі президента України спростували інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

20 травня в Міноборони України казали, що ситуація в Бахмуті на Донеччині «критична», але ЗСУ тримають оборону в районі «Літак».