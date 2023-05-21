Череватий щодо Бахмута: «місто знищене, але російські військові його не взяли»

Українські військові не залишили Бахмут та продовжують утримувати позиції в місті та відбивати атаки армії РФ, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі «Суспільному».

«Президент (український лідер Володимир Зеленський – ред.) правильно сказав – місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої», – заявив він.

При цьому Череватий додав, що армія РФ «приділяє символічне значення Бахмуту, проте заяви щодо взяття міста були передчасними».

«Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за дев’ять місяців районний центр – не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати», – наголосив речник.

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Згодом в Офісі президента України спростували інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

20 травня в Міноборони України казали, що ситуація в Бахмуті на Донеччині «критична», але ЗСУ тримають оборону в районі «Літак».

21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».