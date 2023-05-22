G7 і загроза ядерного удару Росії: чи почує Путін те, що його зупинить

Одна з основних тем зустрічі «Великої сімки» у місті-жертві атомного бомбардування – Хіросімі – стало обговорення загрози застосування Кремлем ядерної зброї і шляхів недопущення цього. Російська служба «Голосу Америки» зібрали головні тези з полів саміту і реакції експертів із питання ядерних загроз.

Однією з основних тем, які обговорюють лідери «Великої сімки» у Хіросімі, стала тема ядерного роззброєння: вже давно людство не відходило від дотримання домовленостей щодо контролю над ядерною зброєю так далеко, як це зробила путінська Росія.

У місті, знищеному атомною бомбою в 1945 році, розмова про те, як стримувати ядерні амбіції Кремля та інших небезпечних ядерних гравців, набула особливого значення.

Лідери G7 не тільки поклали вінки до меморіалу жертвам атомного бомбардування у Парку Миру, але й зустрілися з одним із «хибакуся», як називають у Японії тих, хто пережив це бомбардування особисто – Тосіко Танака, якому 1945 року було 6 років.

Відповідальність Росії та пропозиції

У першому ж спільному комюніке щодо війни Росії проти Україні, поряд із засудженням Росії та обіцянкою допомоги Києву, лідери «Великої сімки» дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення загроз, пов'язаних з ядерною зброєю.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні»

В окремій заяві лідерів G7 з приводу нерозповсюдження ядерної зброї ця тема розкривається докладніше – там наголошується на важливості «77-річного періоду незастосування ядерної зброї», ще раз засуджується «безвідповідальна ядерна риторика Росії», і міститься низка закликів та обіцянок.

Зокрема:

заклик «до негайного початку давно назрілих переговорів щодо договору про заборону виробництва матеріалів для використання в ядерній зброї або інших ядерних вибухових пристроях»,

а також заклик до ядерних країн публікувати дані про кількість ядерних зарядів, як це нещодавно зробили Вашингтон і Лондон,

заклик рухатися до світу, вільного від ядерної зброї.

У документі також підтримується «Хіросімський план дій», раніше запропонований прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який містить рекомендації щодо п'яти напрямків:

підвищення прозорості ядерного потенціалу (як ядерних сил, так і ядерних арсеналів загалом),

скорочення кількості ядерних боєприпасів,

забезпечення нерозповсюдження ядерного зброї,

сприяння мирному використанню ядерних матеріалів

та відмова від використання атомних озброєнь.

«Тема ядерного роззброєння для Кісіди – особиста»

Для прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, сім'я якого родом із Хіросіми, а сам він обирався до парламенту від цього міста, тема ядерного роззброєння є такою ж важливою, як і тема солідарності з Україною.

Про це в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» сказала політологиня Матіко Сато, професор Школи міжнародних відносин при Університеті Сідзуока в Японії.

«Тема контролю над ядерним озброєнням та ядерного нерозповсюдження для прем'єра Кісіди є глибоко особистою. Він готувався до її обговорення на саміті «Великої сімки» дуже серйозно. Для нього дуже важливо виявити лідерство на цьому напрямі»

Матіко Сато вважає, що Фуміо Кісіда зробив багато для того, щоб ядерна тема була поряд із темою підтримки України у центрі дискусій у Хіросімі.

Японія очолює міжнародні зусилля для досягнення миру без ядерної зброї

«Він представив «Хіросімський план дій» з питань міжнародної ядерної політики, і хоче показати, що Японія очолює міжнародні зусилля для досягнення миру без ядерної зброї. Це, звичайно, підхід із великою часткою ідеалізму, але це все одно важливо»

Професорка Університету Сідзуока також наголосила, що для влади Японії в цілому «дуже важливо продемонструвати єдність із західними демократіями у питаннях підтримки світопорядку, заснованого на правилах, а також відповісти на погрози Росії застосувати ядерну зброю – можливо, тому з президентом Зеленським було продемонстровано навіть більшу солідарність, чим це передбачалося раніше, і лідер України їде до Хіросіми особисто».

США вирішують, як ставитися до ядерного шантажу Москви

Тим часом люди в керівництві Росії, пропагандисти та прокремлівські політологи постійно говорять про можливість ядерного удару по різних цілях – від Києва до Вашингтона.

Спроба відвоювати Крим – це підстава для застосування всіх засобів

Особливою активністю на цю тему в соцмережах прославився Дмитро Медведєв – колишній президент і прем'єр-міністр Росії, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

Його повідомлення повні міркувань про те, як і кого покарає Росія, якщо, наприклад, Україна намагатиметься повернути собі анексований Крим.

«Спроба відвоювати Крим – це підстава для застосування всіх засобів захисту, включаючи передбачені доктриною ядерного стримування»

Сенатори-республіканці під час слухань ставили фахівцям питання – а чи варто Сполученим Штатам продовжувати дотримуватись договору СНО-3, якщо Росія відмовилася від будь-якої співпраці зі США, яку передбачає цей документ?

Колишній посол США у Москві Джон Салліван (John Sullivan) у своїй відповіді відстоював важливість виконання Вашингтоном положень договору.

Важливо – демонструвати нашу транспарентність у цьому питанні в той час, коли Путін грає в ядерні ігри

«Я думаю, це важливо – демонструвати нашу транспарентність у цьому питанні, нашу прихильність до збереження контролю над ядерними озброєннями в той час, коли Путін грає в ядерні ігри. І я говорю саме про ігри, тому що я не думаю, що він хоче ядерної війни зі США. Але він використовує ядерний шантаж - щось небагато, що в нього залишилося, тобто ядерну зброю - щоб якось на щось впливати»

При цьому екс-посол нагадав, що російське МЗС після оголошення Путіна про зупинення виконання СНО-3 заявило про продовження дотримання Росією статей договору щодо кількісних обмежень ядерних зарядів.

Кевін Райан: Путін підготував ґрунт для застосування ядерної зброї

Однак у США більшість експертів закликають взагалі не довіряти Москві в ядерній сфері, а деякі з них упевнені, що потрібно готуватися до найгіршого варіанта розвитку подій.

Так вважає, наприклад, провідний спеціаліст з ракетної тематики Центру Белфера в Гарвардському університеті Кевін Райан (Kevin Ryan), який цього тижня опублікував статтю «Чому Путін застосує ядерну зброю в Україні».

Вчений каже, що небезпека дуже велика:

«Багато західних експертів заявляють, що серйозно ставляться до загрози російського ядерного удару по Україні, але роблять помилку, стверджуючи, що ймовірність цього мала... Насправді є вагомі докази того, що проблема актуальна, і я стверджую, що Путін застосує тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України».

Путін готовий застосувати цю зброю будь-якої миті

Кевін Райан, бригадний генерал у відставці, який служив у перші роки правління Володимира Путіна військовим аташе США в Росії, вважає, що російський лідер «готовив ґрунт для застосування ядерної зброї в Україні з самого початку війни, і він готовий застосувати цю зброю будь-якої миті. Найімовірніше, у відповідь на нездатність його ослаблених військ підтримувати напружену ситуацію традиційними засобами».

Експерт Центру Белфера перераховує вже відомі кроки, за його словами, зроблені Кремлем для того, щоб зробити тему застосування ядерної зброї повсякденною в очах як Заходу, так і російських громадян:

призупинення виконання зобов'язань щодо СНО-3,

можливого розміщення ядерної зброї в Білорусі,

закиди щодо США, які, за словами Путіна, розмістили тактичну ядерну зброю в Європі вже давно.

«Окрім багаторазових попереджень Заходу про те, що він може застосувати ядерну зброю, Путін і його керівництво крок за кроком викладали росіянам причини, з яких їм слід застосувати цю зброю», – стверджує Кевін Раян.

При цьому експерт вважає, що «твердження про те, що такі важливі партнери, як Китай чи Індія, відмовлять Путіна від застосування ядерної зброї, спростовуються досвідом війни».

«Ніщо з цього не означає, що ми на Заході маємо чинити тиск на Україну, щоб вона відмовилася від своєї мети зі звільнення всієї захопленої території. Але це означає, що ми повинні передбачати застосування ядерної зброї і відповідним чином розробляти наші можливі заходи у відповідь», – каже експерт Центру Белфера.