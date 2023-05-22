«Все йде за планом» – Міноборони про ситуацію в Бахмуті

У Бахмуті тривають бої, «все йде за планом», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Ситуація більш-менш така ж, як і вчора. Сьогодні залишаються під контролем певні об’єкти і район «Літака». Тривають бої. Ворог протягом ночі і зараз проводить зачистку тієї території, яку він взяв під контроль. Вони з допомогою пропаганди роблять вигляд, ніби вони взяли повністю місто під свій контроль, але це не так», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні, ЗСУ «дуже ускладнили ворогу перебування в місті».



«Ми продовжуємо просуватися. Інтенсивність дещо знижена. Але ми продовжуємо рухатися цим шляхом. Якщо говорити про північ, то там активних дій значно менше, на півдні рухаємося. Оборона Бахмута як міста свою задачу повністю виконала – це концентрація сил ворога, потрібно було виграти час, щоб здійснювати інші дії. Також була задача знищувати ворога. Тому все йде за планом. Треба розуміти, що командування і штаби працюють цілодобово, ухвалюються рішення по ситуації. Війна – це не чорне і біле, там дуже багато різних подій відбувається», – розповіла Маляр, додавши, що ситуація контрольована.

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21 травня агентство Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині». Але згодом в Офісі президента України заперечили інформацію американських журналістів щодо захоплення російськими військами Бахмута.

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».