У Бахмуті РФ вже втратила понад 100 тисяч військових – Байден

Російська армія вже втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових, зазначив президент США Джо Байден під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

«Не важливо, окупований він чи ні (Бахмут – ред.) – там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм (Збройним силам України – ред.) вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою «Вагнера», – заявив він.

Байден зробив відповідну заяву у контексті майбутнього контрнаступу Збройних сил України та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За словами президента США, «літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті».

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати на війні проти України регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Згодом в Офісі президента України спростували інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».