«Вмирати я не збираюся, заспокойтесь»: Лукашенко прокоментував свою тривалу відсутність на публіці

Олександр Лукашенко прокоментував свою тривалу відсутність на публіці аденовірусною інфекцією.

«Якщо хтось думає, що я помирати зібрався, – заспокойтесь. Заспокойтесь. Це не що інше, як порожні розмірковування у месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус», – сказав Лукашенко, якого процитувала агенція «БелТа».

За словами Лукашенка, така інфекція лікується за три дні, але, оскільки у нього буцімто «не було можливості лікуватися (то треба було їхати до Москви, то на суботники, то у Гродно, то до Гомеля), то все це накопичувалося».

«Тому я не збираюся помирати, хлопці. Ви ще будете зі мною дуже довго мучитись», – сказав Лукашенко.

Про проблеми зі здоров’ям Олександра Лукашенка почали говорити після 9 травня, коли він відвідав святкування Дня перемоги в Москві, але пропустив обід, організований його близьким союзником, президентом Росії Володимиром Путіним. Білоруські медіа тоді звернули увагу на «нездоровий вигляд Лукашенка».

14 травня він не з’явився в білоруській столиці на урочистості з нагоди Дня державного прапора, герба та гімну країни. Під час урочистостей прем’єр-міністр Білорусі зачитав промову від імені Лукашенка.

68-річний Лукашенко також не відвідував інших публічних заходів протягом останніх тижнів, але ніяких офіційних заяв щодо його стану чи причин його відсутності не було. У пресслужбі Лукашенка повідомили лише, що він продовжує працювати «з документами».

У ЗМІ та соцмережах активно аочали обговорювали політичні перспективи Білорусі у разі відходу Лукашенка з політичної арени.