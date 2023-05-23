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«Вмирати я не збираюся, заспокойтесь»: Лукашенко прокоментував свою тривалу відсутність на публіці

«Я не збираюся помирати, хлопці. Ви ще будете зі мною дуже довго мучитись»

Олександр Лукашенко прокоментував свою тривалу відсутність на публіці аденовірусною інфекцією.

«Якщо хтось думає, що я помирати зібрався, – заспокойтесь. Заспокойтесь. Це не що інше, як порожні розмірковування у месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус», – сказав Лукашенко, якого процитувала агенція «БелТа».

За словами Лукашенка, така інфекція лікується за три дні, але, оскільки у нього буцімто «не було можливості лікуватися (то треба було їхати до Москви, то на суботники, то у Гродно, то до Гомеля), то все це накопичувалося».

«Тому я не збираюся помирати, хлопці. Ви ще будете зі мною дуже довго мучитись», – сказав Лукашенко.

Про проблеми зі здоров’ям Олександра Лукашенка почали говорити після 9 травня, коли він відвідав святкування Дня перемоги в Москві, але пропустив обід, організований його близьким союзником, президентом Росії Володимиром Путіним. Білоруські медіа тоді звернули увагу на «нездоровий вигляд Лукашенка».

14 травня він не з’явився в білоруській столиці на урочистості з нагоди Дня державного прапора, герба та гімну країни. Під час урочистостей прем’єр-міністр Білорусі зачитав промову від імені Лукашенка.

68-річний Лукашенко також не відвідував інших публічних заходів протягом останніх тижнів, але ніяких офіційних заяв щодо його стану чи причин його відсутності не було. У пресслужбі Лукашенка повідомили лише, що він продовжує працювати «з документами».

У ЗМІ та соцмережах активно аочали обговорювали політичні перспективи Білорусі у разі відходу Лукашенка з політичної арени.

Перебинтована рука та хворобливий вигляд: що відбувається з Лукашенком?
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Перебинтована рука та хворобливий вигляд: що відбувається з Лукашенком?

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