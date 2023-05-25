У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи використовувала РФ територію Білорусі для нічної атаки дронами

Росія не використовувала територію Білорусі для нічної атаки дронами, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Для прольоту дронів і ракет на західні регіони ворог використовує території інших держав. Цього разу не зафіксовано таких прольотів – ні територією Білорусі, ні територією Молдови. Можливо, Придністров’я. По кордону йшли», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російські війська атакували переважно західні регіони України.



«Які цілі були у ворога – на щастя, ми не дізналися. Бо збиті всі дрони. На південному напрямку знищено 4 БПЛА, щонайменше 10 в зоні відповідальності повітряного командування «Центр», основну кількість в зоні відповідальності командування «Захід» – 22 безпілотника-камікадзе. Рідше вони туди б’ють, ніж по центру», – додав Ігнат.

У ніч на 25 травня 2023 року російські військові атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, 36 із 36 БПЛА були збиті. За даними українських військових, противних запускав безпілотники з північного та південного напрямків.



Місцева влада повідомила про збиття 10 «шахедів» на Львівщині. На Буковині сили ППО також знищили російський безпілотник.

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Білорусь не є прямим учасником війни Росії проти України, але ця країна надала матеріально-технічну підтримку РФ для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію. Повітряний простір Білорусі також використовується для обстрілів мирних українських міст.