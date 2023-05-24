Зеленський назвав кількість збитих «Шахедів» і звернувся до народу Ірану

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили майже 900 іранських дронів «Шахед» із 1160 застосованих російськими військами проти українських міст і сіл.

«Більшість – збиваємо. І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною», – сказав голова держави у вечірньому зверненні 24 травня.

Він звернувся «безпосередньо до народу Ірану», зважаючи на те, що російські удари за допомогою наданих Тегераном дронів «тривають постійно»: «Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю».

«Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші «Шахеди», які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії», – сказав Зеленський.

За словами президента, зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів, застосовуючи різні типи ракет і дронів.

«Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці – за те, що наш захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору», – сказав він.

Зеленський також заявив, що українська сторона «робить все», щоб скоротити час до «появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами».

«Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою», – додав він.

Цього місяця аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на підставі вивчення даних із відкритих джерел заявили, що Росія й Іран посилюють військово-економічну співпрацю.

Фахівці звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірану – після того, як російські військові використали для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року.

Також 13 травня іранські ЗМІ повідомили, що найближчого тижня Іран отримає першу партію російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.