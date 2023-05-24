Норвегія розгляне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – міністр оборони

Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16 Україні, заявив міністр оборони країни Арільд Ґрам у коментарі суспільному мовнику NRK.
За словами Ґрама, норвезький уряд «позитивно ставиться до ініціативи».
«Норвегія розгляне різні способи докластися до навчання та підготовки українського персоналу на F-16», – сказав Ґрам NRK.
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У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).
У травні країна підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності.
Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.
Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.
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