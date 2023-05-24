Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Норвегія розгляне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – міністр оборони

Раніше стало відомо, що Джо Байден обговорив із Володимиром Зеленським підтримку навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16 (ілюстраційне фото)

Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16 Україні, заявив міністр оборони країни Арільд Ґрам у коментарі суспільному мовнику NRK.

За словами Ґрама, норвезький уряд «позитивно ставиться до ініціативи».

«Норвегія розгляне різні способи докластися до навчання та підготовки українського персоналу на F-16», – сказав Ґрам NRK.

Читайте також: F-16 і більше боєприпасів – Залужний повідомив про розмову з командувачем сил США в Європі

У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).

У травні країна підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG