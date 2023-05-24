Норвегія розгляне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – міністр оборони

Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16 Україні, заявив міністр оборони країни Арільд Ґрам у коментарі суспільному мовнику NRK.

За словами Ґрама, норвезький уряд «позитивно ставиться до ініціативи».

«Норвегія розгляне різні способи докластися до навчання та підготовки українського персоналу на F-16», – сказав Ґрам NRK.

Читайте також: F-16 і більше боєприпасів – Залужний повідомив про розмову з командувачем сил США в Європі

У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).

У травні країна підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.