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F-16 і більше боєприпасів – Залужний повідомив про розмову з командувачем сил США в Європі

За словами Валерія Залужного, ці теми були ключовими під час діалогу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що мав телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі й командувачем сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Під час переговорів йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України, зокрема за допомогою винищувачів F-16, і збільшення кількості боєприпасів. За словами Залужного, ці теми були ключовими під час діалогу.

«Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування й ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний і якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад. Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України», – йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Залужного.

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23 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав «хорошою ідеєю» почати готувати українських пілотів на винищувачах F-16. Він додав, що кожна країна, яка тренуватиме пілотів, сама повідомить про початок навчань.

Столтенберґ назвав важливою заяву США про початок тренування, тому що вона уможливлює надання винищувачів на певному етапі, а також «надсилає чіткий сигнал, що ми в цьому надовго, і Росія не зможе нас перечекати».

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«Вони (Україна – ред.) захищаються, і право на самозахист закарбоване в Хартії ООН. Ми допомагаємо Україні реалізувати це право. Це наше право – допомагати їм захищати міжнародне право проти агресивної війни. Це не робить НАТО або членів НАТО частиною конфлікту», – зазначив генеральний секретар Альянсу.

У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.

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