Речник Пентагону розповів, коли українські військові почнуть тренуватися на танках Abrams – ЗМІ

Військові Збройних сил України почнуть тренуватися на танках M1A1 Abrams «приблизно наступного тижня», повідомляє «Голос Америки» із посиланням на прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Пата Райдера 24 травня.

Також, за словами анонімного високопоставленого військового чиновника, якого цитують журналісти, близько 250 українських військових приїдуть цього тижня до Німеччини на навчання.

Вони тренуватимуться на 31 танку Abrams, які доставили до Німеччини на початку місяця.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати та маневрувати танками в загальновійськовому бою та обслуговувати їх, сказав посадовець.

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За його словами, структура курсу буде подібна до попередньої підготовки під керівництвом США на броньованих бойових машинах Bradley і машинах Stryker, які Україна отримала.

Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams для проведення навчань українських військових, повідомив представник Пентагону Пат Райдер 15 травня.

Вашингтон у січні погодився надати Україні 31 танк Abrams, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2.