Столтенберґ про F-16: НАТО має право допомагати захисту України, це не робить його стороною конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також вважає «хорошою ідеєю» почати готувати українських пілотів на винищувачах F-16.

«Я вітаю рішення кількох союзників у тому числі Німеччини, почати тренувати пілотів», – сказав він, спілкуючись із журналістами у вівторок.

Водночас він додав, що кожна країна, яка тренуватиме пілотів, сама повідомить про початок навчань.

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Столтенберґ назвав важливою заяву США про початок тренування, тому що вона уможливлює надання винищувачів на певному етапі, а також «надсилає чіткий сигнал, що ми в цьому надовго, і Росія не зможе нас перечекати».

«Вони (Україна – ред.) захищаються, і право на самозахист закарбоване в Хартії ООН. Ми допомагаємо Україні реалізувати це право. Це наше право – допомагати їм захищати міжнародне право проти агресивної війни. Це не робить НАТО або членів НАТО частиною конфлікту», – зазначив генеральний секретар Альянсу.

У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

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Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.