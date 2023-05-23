Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Столтенберґ про F-16: НАТО має право допомагати захисту України, це не робить його стороною конфлікту

Єнс Столтенберґ назвав важливою заяву США про початок тренування, тому що вона уможливлює надання винищувачів на певному етапі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також вважає «хорошою ідеєю» почати готувати українських пілотів на винищувачах F-16.

«Я вітаю рішення кількох союзників у тому числі Німеччини, почати тренувати пілотів», – сказав він, спілкуючись із журналістами у вівторок.

Водночас він додав, що кожна країна, яка тренуватиме пілотів, сама повідомить про початок навчань.

Читайте також: Медведєв: надання F-16 для України робить «ядерний апокаліпсис» імовірнішим

Столтенберґ назвав важливою заяву США про початок тренування, тому що вона уможливлює надання винищувачів на певному етапі, а також «надсилає чіткий сигнал, що ми в цьому надовго, і Росія не зможе нас перечекати».

«Вони (Україна – ред.) захищаються, і право на самозахист закарбоване в Хартії ООН. Ми допомагаємо Україні реалізувати це право. Це наше право – допомагати їм захищати міжнародне право проти агресивної війни. Це не робить НАТО або членів НАТО частиною конфлікту», – зазначив генеральний секретар Альянсу.

У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Читайте також: У ВПС США розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG